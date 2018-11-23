Пятница, 23 Ноября 2018 года
12:29:17 МСК

В США заявили, что не снимут санкции с Ирана в обмен на его выход из Сирии

Политика

Санкции США против Ирана не связаны с Сирией

Вашингтон, 23 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  Соединенные Штаты никогда не согласятся на ослабление санкций против Ирана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил специальный представитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри.

«Если бы идея обмена вывода иранских сил на ослабление американских санкций против Ирана и возникла, мы бы ее не приняли ни при каких обстоятельствах», — заявил в совместном интервью «Коммерсанту» и РИА Новости Джеффри,

Читайте также: Рухани: Санкции США не смогли заблокировать экспорт иранской нефти

Он добавил, что антииранские санкции США не связаны с Сирией, а вызваны действиями Тегерана в регионе и его ядерной программой.

Напомним, в начале ноября США ввели второй пакет санкций против исламской республики, который включал в себя запрет доступа страны к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа.

Читайте также: Рухани: Введя санкции, США выбрали ошибочный путь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить