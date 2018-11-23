В США заявили, что не снимут санкции с Ирана в обмен на его выход из Сирии

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Соединенные Штаты никогда не согласятся на ослабление санкций против Ирана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил специальный представитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри.

«Если бы идея обмена вывода иранских сил на ослабление американских санкций против Ирана и возникла, мы бы ее не приняли ни при каких обстоятельствах», — заявил в совместном интервью «Коммерсанту» и РИА Новости Джеффри,

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Он добавил, что антииранские санкции США не связаны с Сирией, а вызваны действиями Тегерана в регионе и его ядерной программой.

Напомним, в начале ноября США ввели второй пакет санкций против исламской республики, который включал в себя запрет доступа страны к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа.

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