Новосибирский губернатор участвует в заседании президиума Госсовета

Новосибирск, , 11:50 — REGNUM Предложения по мерам, которые позволят наладить максимально эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач, установленных Президентом РФ Владимиром Путиным в новом майском Указе от 7 мая 2018 года, обсудят на заседании Госсовета по вопросам реализации Указа.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, участие в заседании принимает Губернатор Андрей Травников. Глава региона и министр культуры РФ Владимир Мединский возглавляют подгруппу, которая занималась проработкой национального проекта «Культура».

По словам Андрея Травникова, в рамках нацпроекта «Культура» предусмотренамодернизация инфраструктуры учреждений культуры, продвижение талантливой молодёжи, создание условий для развития творческих инициатив, в том числе добровольчества, переподготовка кадров культуры, а также обеспечение доступности культурных ценностей и событий за счёт развития цифровых технологий. В приоритете — улучшение инфраструктуры сферы культуры в регионах страны.

Указ Президента РФ Владимира Путина № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» направлен на решение важных стратегических задач. Обозначены цели научно-технологического и социально-экономического развития РФ, огромное внимание уделено вопросам народосбережения: даны конкретные поручения по повышению продолжительности жизни, снижению смертности, по ликвидации дефицита кадров в первичном медицинском звене, а также по созданию условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В соответствии главными национальными целями разработаны приоритетные национальные проекты по ключевым направлениями развития. Учитывая комплексный характер нацпроектов, работа по подготовке заседания президиума Госсовета шла в подгруппах: демография и здравоохранение; образование; наука; жильё и городская среда; инфраструктура; культура; экология; экономика; цифровая экономика.

Справка: в Новосибирской области Совет по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 был создан в конце мая 2018 года по решению Губернатора Андрея Травников, который его возглавил.

Очередное заседание Совета прошло 16 ноября. Участники обсудили участие Новосибирской области в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и рассмотрели комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024.

В целом Новосибирская область планирует принять участие почти в 70федеральных программах и проектах, которые будут реализованы в рамках национальных проектов.

Приоритет для региональных властей — развитие человеческого капитала. Поэтому, как неоднократно заявлял Губернатор, в числе первоочередных будут проекты в сфере здравоохранения и образования.