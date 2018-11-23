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Глава МИД Турции: Дорожную карту по Манбиджу нужно закончить до конца года

Политика

Впоследствии она может применять и для городов к востоку от Евфрата

Анкара, 23 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Дорожная карта между США и Турцией по сирийскому городу Манбиджу должна быть закончена до конца года, заявил 23 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ, подчеркнув, что благодаря имплементации такой дорожной карты курдские вооруженные формирования Отряды народной самообороны (YPG) будут выведены из городов к востоку от реки Евфрат.

Напомним, сирийский город Манбидж на протяжении долгого времени является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Так, еще прошлая администрация президента США Барака Обамы обещала в 2016 году, что все бойцы курдских формирований покинут этот город и передислоцируются на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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