Глава МИД Турции: Дорожную карту по Манбиджу нужно закончить до конца года

Анкара, , 11:40 — REGNUM Дорожная карта между США и Турцией по сирийскому городу Манбиджу должна быть закончена до конца года, заявил 23 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ, подчеркнув, что благодаря имплементации такой дорожной карты курдские вооруженные формирования Отряды народной самообороны (YPG) будут выведены из городов к востоку от реки Евфрат.

Напомним, сирийский город Манбидж на протяжении долгого времени является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Так, еще прошлая администрация президента США Барака Обамы обещала в 2016 году, что все бойцы курдских формирований покинут этот город и передислоцируются на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).