В Симферополе сформировали «временное правительство»

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Политика

Врио администрации города полностью укомплектовалась заместителями

Симферополь, 23 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Депутаты Симферопольского горсовета согласовали назначение трёх заместителей главы администрации города. Решение приняты 23 ноября в ходе внеочередной сессии горсовета.

«Начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина назначена заместителем главы администрации. Наталья Фёдоровна Маленко сделала правильный выбор», — отметил председатель горсовета Виктор Агеев, подчеркнув, что специалист сохранит свою прежнюю должность.

Помимо этого депутаты поддержали кандидатуры Инны Смаль, которая в прежнем составе администрации также работала заместителем главы и курировала сферу имущественных и земельных отношений, и Сергея Титаренко, в 2004—2005 годах занимавшего кресло замминистра труда и социальной защиты Крыма, а в последние годы работавшего начальником службы охраны магистральных газопроводов ГУП «Черноморнефтегаз».

По словам врио главы администрации Натальи Маленко, руководители департаментов и управлений останутся на своих должностях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горсовет Симферополя утвердил на должности заместителей главы администрации города Павла Кузнецова, Татьяну Свириденко и Аллу Пацинко.

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