Китай намерен отстаивать свои интересы на саммите G20

Пекин, , 11:26 — REGNUM Пекин никогда не смирится с позициями или действиями государств, наносящими ущерб его интересам. Об этом, комментируя на пресс-конференции предстоящий саммит «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

По словам китайского дипломата, китайская делегация примет участие во всех мероприятиях саммита и будет участвовать в консультациях по составлению итогового документа. Также Чжан Цзюнь отметил, что Китай всегда будет решительно выступать против тех заявлений и действий, которые будут подрывать его государственные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что в Пекине считают абсурдом и проявлением высокомерия заявление председателя совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета о возможном исключении Китая из Всемирной торговой организации (ВТО).

Читайте также: В Пекине отреагировали на заявление об исключении Китая из ВТО