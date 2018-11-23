Глава Индонезии прибыл с рабочим визитом в провинцию Лампунг

Бандар-Лампунг, Индонезия, , 11:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с рабочим визитом в провинцию Лампунг, расположенную на юге острова Суматра, сообщает Antaranews.

«Глава Индонезии вместе с супругой прибыл в аэропорт «Радин Интен II» индонезийской провинции Лампунг», — передает вещатель.

Джоко Видодо встретится с рядом местных чиновников и примет участие в заседании по развитию неблагополучных регионов и трансмиграции. Кроме того, президент посетит площадку концерт-холла «Граха Вангса» и монумент «Адипура».

Как сообщало ИА REGNUM, официальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что сотрудники наблюдательного пункта вулкана Анак Кракатау, расположенного в проливе Сунда, Южный Лампунг, зафиксировали сейсмическую активность, исходящую от вулкана.

Подробности: Наблюдатели зафиксировали 407 извержений вулкана Анак Кракатау