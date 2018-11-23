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Вице-премьер Италии пояснил, почему страна передумала покидать зону евро

Политика

Министр Луиджи ди Майо ожидает ослабления франко-германского союза после грядущих европейских выборов

Рим, 23 ноября 2018, 11:15 — REGNUM  Италия изменила свою позицию по вопросу выхода из еврозоны благодаря демократическим переменам в Европейском союзе. Об этом заявил вице-премьер Италии и министр труда и экономического развития Луиджи Ди Майо в интервью испанской газете El País, опубликованном 23 ноября.

«Несколько лет назад я сказал бы вам, что Европа — это незыблемый франко-германский монолит. Сегодня скажу, что мы являемся правительством с самым большим консенсусом в Европе и имеем больше возможностей влиять на процессы в еврозоне. (…) Это государство имеет правительство, которое после европейских [выборов] будет рассчитывать на большее количество собеседников», — сказал он.

Напомним, европейские парламентские выборы пройдут в мае 2019 года. Успех на выборах так называемых евроскептиков, в первую очередь правых националистических партий — главное опасение оси Парижа-Берлин.

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Политическая жизнь Италии
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