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В Таиланде задержан бывший почётный консул в РФ

Политика

Клюшин подделал таиландские документы, а потом на территории королевства предлагал свои услуги по решению вопросов в сфере миграционного законодательства

Бангкок, 23 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  На острове Пхукет в Таиланде задержан бывший почётный консул королевства в РФ Виталий Клюшин, передает 23 ноября радиостанция «Говорит Москва».

По сведениям правоохранителей, снятый в 2006 году с должности постановлением правительства Таиланда Клюшин подделал таиландские документы, а потом на территории королевства предлагал свои услуги по решению вопросов в сфере миграционного законодательства. Сообщается, что за «операцию» он брал около $80.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой в Сингапуре заявил, что в 2018 году российские граждане потратили в Таиланде более $2 млрд.

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