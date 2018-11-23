Черногория планирует развивать политический диалог с Казахстаном

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Подгорица, , 11:01 — REGNUM Посол Казахстана в Хорватии Толежан Барлыбаев, совмещающий должность посла в Черногории, вручил верительные грамоты президенту Черногории Мило Джукановичу, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой представителя МИД Айбека Смадиярова.

На встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Мило Джуканович отметил, что Черногория заинтересована в развитии политического диалога с Казахстаном, а также в развитии экономических, торговых и культурно-гуманитарных связей.

Как сообщало ИА REGNUM 20 ноября состоялась встреча государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой с министром европейских и иностранных дел Албании Дитмиром Бушати.

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