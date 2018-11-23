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Саратовский депутат прекратил эксперимент с «макарошковой» диетой

Политика

Бондаренко подчеркнул, что для возврата к нормальной диете ему потребуется помощь врачей

Самара, 23 ноября 2018, 10:52 — REGNUM  Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент с питанием на 3,5 тыс. рублей в месяц, передает телеканал «Звезда».

По словам народного избранника, такой рацион может обернуться серьезными «издержками» для здоровья человека. Бондаренко подчеркнул, что для возврата к нормальной диете ему потребуется помощь врачей и добавил, что прожить на такую сумму невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) поспорил с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, утверждавшей, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно нормально питаться.

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