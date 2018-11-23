Вице-премьер Италии: мой молодой возраст — только плюс в политике

Рим, , 10:53 — REGNUM Вице-премьер, министр труда и экономического развития Италии Лиуджи ди Майо считает свой молодой возраст преимуществом для осуществления политики. Об этом он заявил в интервью испанской газете El País, опубликованном 23 ноября.

Журналист отметил, что Луиджи ди Майо всего 32 года, и у него нет никакого управленческого опыта. Он предположил, что этот фактор — повод для политического давления.

«Мой возраст также предполагает умение видеть вещи с другой точки зрения. Это преимущество, а не ограничение. Иметь видение человека, выросшего на юге, в краю пожаров, где на протяжении многих лет имелись большие экологические проблемы. Это одна из самых отягощенных безработицей областей в стране. Я никогда не преуменьшаю страдания тех, кто обращается ко мне. Я знаю, что такое эмиграция для молодежи с целью преуспеть», — ответил министр.

Напомним, Луиджи ди Майо также является лидером партии «Движение 5 звезд». Эта партия без союзников по альянсу стала самой успешной по итогам парламентских выборов в Италии в марте 2018 года. Она получила 32,7% голосов.