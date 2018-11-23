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«В Армении фейковые новости поставлены на промышленные рельсы»

Политика

В стране существуют специальные группы и команды, которые специализируются на фейковых новостях

«В Армении фейковые новости поставлены на промышленные рельсы»

Ереван, 23 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Информационное поле Армении буквально наводнили фейковые (ложные) новости, которые активно распространяются столь же фейковыми профилями в соцсетях и низкосортными новостными сайтами-однодневками, считает медиаэксперт Самвел Мартиросян.

По его словам, производство фейковых новостей в Армении фактически поставлено на «промышленные рельсы». В стране существуют специальные группы и команды, которые специализируются на этом.

«Армянское общество пока не научилось отличать фейковую новость от реальной. Люди читают всякую ерунду, «кликают» на каждый громкий заголовок, который мелькает на ленте Facebook. И каждый «клик» способствует дальнейшему распространению этой новости. Такие новости нужно игнорировать, нужно жаловаться в администрацию соцсети. Только так можно как-то бороться с потоком ложной информации», — сказал Мартиросян.

По его мнению, ситуация порой доходит до абсурда, когда вполне приличные СМИ и их публикации попросту «теряются» под нагромождением ложных публикаций и фейковых источников.

Эксперт предупредил также о росте опасности распространения дезинформации в преддверии досрочных парламентских выборов.

«Короткий предвыборный период может привести к увеличению объема дезинформации и числа фейковых новостей», — сказал он.

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