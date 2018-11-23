Project Syndicate: Эгоцентрист Трамп дал КНДР обвести себя вокруг пальца

Пхеньян, , 10:51 — REGNUM С момента окончания исторического саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который состоялся в Сингапуре в июне 2018 года, Пхеньян смог получить значительные преимущества от начавшегося тогда дипломатического процесса, не пойдя пока ни на какие значительные уступки. Глава же Белого дома, отчаянно нуждаясь в дипломатической победе, позволил Пхеньяну обвести себя вокруг пальца, пишут Кент Харрингтон и Джон Уолкотт в статье для портала Project Syndicate.

Теперь же северокорейский лидер, на каждом шагу обставляя своего американского коллегу, стремится провести вторую встречу с главой Белого дома. Ким Чен Ын раскусил Трампа, который по-прежнему считает себя переговорщиком мирового уровня, так же, как это удалось российскому президенту Владимиру Путину. Благодаря своему образу «доброго мужичка» — реального или напускного — и обещаниям провести ядерное разоружение Корейского полуострова Ким Чен Ын смог ослабить угрозы Трампа, добиться сближение с южнокорейским властями, а также подорвать режим международных санкций против своей страны.

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Всего этого Ким Чен Ын добился, ничуть не ослабив ядерный потенциал своей страны. Более того, он, кажется, продолжил развитие своих баллистических ракет на 16 скрытых объектах. Если учесть, что теперь северокорейский лидер превратился из вооружённого ядерным оружием изгоя в партнера, с которым может вести переговоры президент США, неудивительно, что Ким Чен Ын будет стремиться ко второму саммиту для консолидации своей новообретённой легитимности на международной арене.

Нынешний лидер КНДР уже сделал больше, чем его предшественники. Его отец Ким Чен Ир и дедушка Ким Ир Сенг пытались — безуспешно — создать каналы коммуникации на самом высоком уровне с правительством США. В свою очередь, те отношения, которые Ким Чен Ын создал с Трампом, действительно носят исторический характер и могут считаться его личным успехом. После шести лет затворнической политики этот 35-летний отпрыск правящей династии смог удивительным образом дебютировать на международной арене, не только находя подход к несдержанному и эгоцентричному президенту США, но и не установить условия переговоров с ним.

Со своей стороны, у администрации Трампа нет практически ничего, что можно считать достижениями в этом направлении. После саммита в Сингапуре американские официальные лица, по некоторой информации, пытались добиться от официального Пхеньяна того, чтобы он сформулировал курс своего ядерного разоружения. Тем не менее Северная Корея отказалась передавать значимую информацию о своем ядерном арсенале. Такой бескомпромиссный подход свидетельствует о том, что северокорейский лидер хорошо «прочитал» Трампа, который сам заявил, что «важен лишь он».

Нарциссизм Трампа, его жажда до общественного внимания, а также стремление сравниться с его предшественником бывшим президентом США Бараком Обамой, который получил Нобелевскую премию мира, — это всё, что нужно знать Ким Чен Ину о том, каким человеком является Трамп. Основным вопросом по-прежнему является то, насколько далеко готов пойти глава Белого дома для заключения беспрецедентного соглашения с Северной Кореей, возможность которого видна лишь ему одному. Соглашаясь на второй саммит, вместе с тем создавая проволочки для предварительных переговоров, Ким Чен Ын прощупывает почву в стратегии Трампа.

Стоит вспомнить, что первоначально в качестве условий для серьезных переговоров по ядерному разоружению Пхеньян выступал за начало дипломатических шагов по заключению мирного договора, который бы стал окончанием Корейской войны. В Сингапуре Трамп пообещал пойти на этот шаг, удивив как союзников США, так и официальных лиц Вашингтона. Затем на переговорах в октябре с главой Государственного департамента США Майклом Помпео Ким Чен Ын стал наращивать требование, призывая снять международные санкции с КНДР. Нет сомнений, что северокорейский лидер надеется на то, что из-за своей импульсивности Трамп пойдет и на эти условия. Министерство иностранных дел КНДР уже выступило с официальной угрозой, согласно которой Северная Корея возобновит свою оружейную программу, если Вашингтон не оставит свою позицию по вопросу санкций.

По мере того как Помпео будет продолжать свои переговоры с Пхеньяном, Ким Чен Ын, без сомнения, от своих позиций не откажется. Объявив в июне, что Северная Корея «больше не является ядерной угрозой», Трамп, по сути, отказался практически от всех своих требований и драконовских сроков, а также даже словом не указал на то, что промедление Пхеньяна является причиной для беспокойства. В октябре Помпео не добился какого-либо прогресса в плане нахождение даже основных формулировок для будущего соглашения. По словам официальных лиц, знакомых с переговорами, по меньшей мере, дважды северокорейские дипломаты спрашивали у Помпео, не хочет ли он выйти и проконсультироваться со своим начальником. На данный момент северокорейским властям, а также правительству США по-прежнему нужно согласовать такие термины, как «ядерное разоружение», «проверяемый» и «необратимый».

Безусловно, попытки обыграть Трампа и отказаться от обещанного стремления к ядерному разоружению сопряжены с определенными рисками. Так, в мае этого года Трамп на какое-то время отменил запланированный в Сингапуре саммит в ответ на заявление со стороны Северной Кореи. То же самое Трамп сделал и в августе, когда он остановил переговоры между северокорейскими дипломатами и Помпео. Нет гарантий того, что Трамп не повторит этот гамбит.

И всё же, даже если он поступит так, собственная склонность Ким Чен Ына к драматическим поступкам — от запуска ракет над территорией Японии до проведения регулярных чисток в своих рядах — указывает на то, что у него есть задатки шоумена и он знает, как заставить Трампа сесть за стол переговоров. Более того, как показали личные письма Трампу, которые были направлены на то, чтобы сыграть на эгоцентризме американского президента, Ким Чен Ын прекрасным образом умеет управлять психикой главы Белого дома.

Независимо от того, когда состоится второй саммит, северокорейский режим по-прежнему будет снимать сливки за счёт США. Из-за отмены Трампом двух масштабных учений американских и южнокорейских военных командование обеих стран уже обеспокоено насчёт боеготовности своих вооруженных сил. Более того, международная поддержка экономических санкций — особенно со стороны Китая и России — начала ослабевать с саммита в Сингапуре. На фоне того как готовится четвертый за 2018 год саммит между северокорейским лидером и его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, очевидно, что политическое будущее президента Республики Корея напрямую связано со сближением Пхеньяна и Сеула. Так, в ходе своей поездки в Европейский союз Мун Чжэ Ин решительным образом выступал за ослабление санкций, а также призывал к взаимодействию с Пхеньяном, а не к его изоляция.

Иными словами, заключают авторы, Трампу, который назвал себя «мастером в искусстве заключения сделок», пора признать, что у него такого таланта нет. Глава Белого дома предпочитает сенсационность кропотливой работе, необходимой при заключении соглашения о контроле за вооружениями, поэтому и сдерживать его тягу к вниманию публики будет непросто. Тем не менее когда дело касается Северной Кореи, стоит вспомнить высказывания бывшего сенатора США Барри Голдуотера, который отметил, что единственный саммит, на котором можно добиться успеха — это тот, которого не было.

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