Пятница, 23 Ноября 2018 года
12:37:00 МСК

Лондон ищет «след России», Сахалин – способ сохранить Курилы: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Лондон ищет «след России», Сахалин – способ сохранить Курилы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск слушайте в 14:00 мск.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/899.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран и Франция ищут обход санкций США, в Литве дорожает газ: Радио REGNUM

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