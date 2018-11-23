Евросоюз указал Казахстану на сложности со свободой слова

Брюссель, , 10:28 — REGNUM Европейский союз обнаружил препятствия на пути осуществления свободы выражения, свободы ассоциаций и мирных собраний в Казахстане, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на представительство ЕС в Казахстане.

Данный вопрос обсуждался 20−21 ноября в Брюсселе в ходе диалога по правам человека. В Брюсселе считают, что Казахстану необходимо создавать благоприятные условия для деятельности неправительственных организаций (НПО).

В ЕС добавили, что Казахстану необходимо обновить законы о профессиональных организациях в соответствии с конвенцией Международной организации труда и Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном.

Напомним, 24 октября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что основной проблемой развития неправительственных организаций в Казахстане является большое количество неактивных НПО.

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