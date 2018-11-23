Пятница, 23 Ноября 2018 года
10:59:59 МСК

Евросоюз указал Казахстану на сложности со свободой слова

Политика

В Брюсселе состоялся диалог по правам человека

Брюссель, 23 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  Европейский союз обнаружил препятствия на пути осуществления свободы выражения, свободы ассоциаций и мирных собраний в Казахстане, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на представительство ЕС в Казахстане.

Данный вопрос обсуждался 20−21 ноября в Брюсселе в ходе диалога по правам человека. В Брюсселе считают, что Казахстану необходимо создавать благоприятные условия для деятельности неправительственных организаций (НПО).

В ЕС добавили, что Казахстану необходимо обновить законы о профессиональных организациях в соответствии с конвенцией Международной организации труда и Соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном.

Напомним, 24 октября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что основной проблемой развития неправительственных организаций в Казахстане является большое количество неактивных НПО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали основную проблему развития НПО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демократия и свобода слова в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить