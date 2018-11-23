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Глава МИД Сербии позволил себе грубость в адрес канцлера Австрии Курца

Политика

Звучание фамилии канцлера стало поводом для вульгарного замечания

Белград, 23 ноября 2018, 10:20 — REGNUM  На этой неделе министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич позволил себе грубость по отношению к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, чья фамилия созвучна нецензурному сербскому слову. Об этом пишет австрийская газета Kurier.

Австрия поддерживала амбиции Косово вступить в Интерпол. 20 ноября во время пресс-конференции, посвященной отказу принятия Косово, Дачич заметил: «Они попали в Интерпол именно так, как и собирались». Он имел в виду грубый аналог выражения «отправиться подальше», поскольку фамилия Курц по звучанию близка нецензурному сербскому слову, означающему мужские половые органы.

Президент Сербии Александр Вучич вынужден был сразу же оправдаться:

«Австрия, я считаю, честная дружественная страна. Я понимаю, что Ивица хотел сказать… Я думаю, что Себастьян Курц также искренний друг нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, на голосовании в ОАЭ на 87-й ассамблее Интерпола большинство участников проголосовало против принятия Косово в организацию. Это была третья попытка Косово вступить в Интерпол.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово вновь не удалось вступить в Интерпол

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