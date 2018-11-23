Израильский эксперт признал возможности «защитного зонтика» С-300

Иерусалим, , 09:38 — REGNUM Боевая авиация Израиля не может в настоящее время свободно наносить удары по территории Сирии, поскольку ее защищает «зонтик» поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом пишет Haaretz.

По мнению экспертов израильского издания, после инцидента со сбитым самолетом Ил-20 российских ВКС прежние отношения между Москвой и Тель-Авивом остались в прошлом. Кроме того, аналитиков газеты беспокоит тот факт, что «защитный зонтик» С-300 может распространиться и на территорию Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что все три дивизиона зенитных ракетных комплексов, которые были поставлены Россией в Сирию готовы к боевой работе.

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