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КНДР и Южная Корея соединили дорогу в демилитаризованной зоне

Политика

Дорога будет использоваться для совместного проекта по выкапыванию тел погибших в Корейской войне (1950- 1953 гг.)

КНДР и Южная Корея соединили дорогу в демилитаризованной зоне
Иллюстрация: Youtube.com
Южная и Северная Корея

Сеул, 23 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  Южная Корея и КНДР соединяют дорогу длиной в три км в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которая отделяет две страны, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Дорога будет использоваться для перевозки персонала и оборудования, а также для совместного проекта по выкапыванию тел погибших в Корейской войне (1950 — 1953 гг.).

Из трехкилометровой дороги участок в 1,7 км принадлежит Южной Корее, а 1,3 км — КНДР.

«Решение открывает путь для практических усилий по поощрению совместных проектов раскопок, направленных на преодоление последствий войны», — говорится в заявлении Министерства обороны Сеула.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная и Южная Корея завершили строительство железной дороги на границе двух стран в демилитаризированной зоне в провинции Канвон.

Подробности: КНДР и Южная Корея построили железную дорогу в демилитаризованной зоне

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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