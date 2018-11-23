В 2019 году на Украине появится министерство по делам ветеранов

Киев, , 09:20 — REGNUM Во второй половине 2019 года на Украине полноценно заработает министерство по делам ветеранов, заявила депутат Верховной рады Ирина Фриз 22 ноября в интервью телеканалу «Прямой».

До июня 2019 года необходимо утвердить штатную структуру министерства и назначить государственного секретаря:

«Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов», — заявила она.

Фриз также рассказала о планах по созданию государственного реестра ветеранов.

«Мы понимаем, что Ирина Фриз — человек Петра Порошенко и что ведутся «торги» за кресло. Что же, любой из кандидатов от правительства будет под нашим бдительным надзором. «Пилить» бюджет мы не позволим. Именно поэтому одним из наших ключевых условий к Фриз будет привлечение ветеранов-комбатантов на ключевые должности в новом министерстве», — заявил глава общественной организации «Ветеранское братство» Дмитрий Шатровский.

Напомним, 7 ноября под стенами кабинета министров Украины состоялся митинг, на котором боевики «АТО» и экстремисты потребовали от правительства создать министерство по делам ветеранов. Инициаторами создания министерства выступили четыре депутата Верховной рады Украины — Андрей Белецкий, Олег Петренко, Оксана Корчинская и Юрий Шухевич.

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