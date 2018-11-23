Путин выразил благодарность ректору ВятГУ

Киров, , 08:54 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев и главный федеральный инспектор в регионе Владимир Климов вручили ректору Вятского государственного университета Валентину Пугачу благодарственное письмо президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Вручение письма прошло на учёном совете ВятГУ. В своём выступлении Васильев отметил, что ВятГУ является ведущим вузом региона, выпускники которого проявляют себя как высококвалифицированные специалисты, вносящие весомый вклад в социально-экономическое развитие Кировской области.

В пресс-службе сообщили, что достижения университета являются несомненной заслугой ректора. Он провел серьезную реорганизацию вуза путем присоединения к нему Вятского государственного гуманитарного университета. Вновь образованный опорный университет стал одним из 11 опорных вузов первой волны в стране.

Добавим, что на выборах президента России в этом году Валентин Пугач вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина.

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