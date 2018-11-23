Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийской флотилии

Махачкала, , 08:34 — REGNUM В Дагестане сформирован новый полк морской пехоты Каспийской флотилии. Он приступит к плановой учебе и выполнению предназначенных задач с 1 декабря 2018 года, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе Южного военного округа.

Новое формирование полностью укомплектовано личным составом и современными образцами вооружения и военной техники. Для военнослужащих созданы социальная инфраструктура и учебно-тренировочная база. В настоящее время в Каспийске идёт строительство новой военно-морской базы, которая станет основным пунктом базирования флотилии.

В своем составе флотилия имеет надводные корабли, авиацию, поисково-спасательные суда, части береговых войск, а также войск специального, технического и тылового обеспечения.

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Напомним, о переводе базы Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан объявил министр обороны России Сергей Шойгу в апреле 2018 года. К концу года планировалось завершить строительство пункта базирования кораблей и судов. К 2020 году также будут возведены госпиталь, казармы и жильё для семей офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в распоряжение морской пехоты Каспийской флотилии из Нижегородской области поступили новейшие бронетранспортеры БТР-82А. Техника создана с учетом повышенной проходимости, живучести, надёжности и противоминной стойкости.

Всего с 2010 года в рамках программы перевооружения в войска Южного военного округа поступило более 8,5 тыс. единиц модернизированных образцов военной техники и вооружения.

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