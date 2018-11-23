National Interest: США надо испытать КНДР на честность

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Наращивание Северной Кореей ядерного и ракетного арсеналов негативно сказываются на мире и стабильности в Северо-Восточной Азии и может в скором времени подтолкнуть регион не только к новой, острой холодной войне, но и стать причиной горячей конфронтации. Хотя северокорейский лидер Ким Чен Ын и заявил о своей готовности отказаться от собственных ядерных амбиций, на сегодняшний день нет доказательств того, что его слова носили искренний характер. В сложившихся условиях Вашингтону необходимо проверить намерения Пхеньяна, продемонстрировав ему, что ждет северокорейский режим в случае нечестности его заявлений, пишет Брюс У. Беннетт в статье для американского издания The National Interest.

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Так, после нескольких лет активных провокаций, заключавшихся в периодических ядерных и ракетных испытаниях, в 2018 году северокорейский лидер начал дипломатическое наступление, заявив о приостановке своих разработок в этих областях. Затем во время саммита с президентом США Дональдом Трампом Ким Чен Ын взял на себя обязательство отказаться от ядерного оружия вообще. Тем не менее на сегодняшний день очевидно, что дела лидера КНДР кардинально расходятся с его словами. Как отмечает автор, после встречи с Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын, по всей видимости, увеличил объемы наработки делящегося вещества для ядерных боеголовок, а также продолжил производство баллистических ракет.

Поведение северокорейского лидера заставило многих американских экспертов по Корее задаться вопросом, что именно делает Ким Чен Ын: связана ли его медлительность в вопросе разоружения с необходимостью найти общий язык со сторонниками жесткой линии внутри страны, или же он просто пытается промедлением добиться наилучшего соглашения с Трампом. Также высказываются подозрения, что Пхеньян просто пытается выиграть время, чтобы закончить совершенствование своих ядерной и ракетной программ, после чего они смогут угрожать непосредственно территории США.

Ясности в этом вопросе среди экспертов нет. Тем не менее они, кажется, склоняются к последнему, и отказываться от своего ядерного оружия КНДР не собирается совсем. В сложившихся условиях, подчеркивает автор, США могут добиться мира в регионе лишь двумя способами. Во-первых, Вашингтон может пойти на усиление экономических санкций, нанесение военного удара для уничтожения по меньшей мере части ядерной угрозы КНДР, а также на разворачивание информационной кампании против Северной Кореи с тем, чтобы мир мог узнать истинную природу северокорейского режима. Все эти шаги, подчеркивает автор, приведут к прекращению нынешнего дипломатического процесса, но иного выбора Северная Корея своими действиями Вашингтону не даёт.

Во-вторых, США могут пойти на наращивание собственного потенциала сдерживания против Северной Кореи. В частности, в Обзоре ядерных сил США 2018 года с четкостью указывалось, что «ни при каком сценарии режим Ким Чен Ына не сможет использовать ядерное оружие и после этого выжить». Также остается возможность «обезглавить» северокорейский режим — то, чего больше всего опасаются в Пхеньяне. Если КНДР продолжит свои разработки в области ядерного оружия, Вашингтон может оказаться вынужденным начать активно обсуждать эту угрозу, объясняя, каким образом она может быть воплощена на практике.

Автор предлагает такие варианты, как захват территории КНДР, арест его руководства и последующий суд над ними, а также нанесение точечных ударов, в том числе ядерных по территории Северной Кореи. Уже начав само обсуждение своей готовности пойти на обезглавливание режима, подчеркивает Беннетт, Вашингтон сможет убедить северокорейские власти, страдающие паранойей, в том, что их ядерное оружие является проблемой, а не активом.

В свою очередь, реакция Китая на подобное развитие событий будет, скорее всего, негативной, из-за чего растет риск его вмешательства и столкновения с США. Действительно, Пекин выступает за ослабление санкций, за то, чтобы придавать в вопросе ядерного разоружения большую значимость словам Пхеньяна, нежели его делам. Во избежание этих опасных последствий США следует более четко определить параметры ядерного разоружения и добиться в этом вопросе помощи Китая.

Таким образом, заключает автор, возможно, пришло время для США начать испытывать Ким Чен Ына. Если его намерения отказаться от своей программы ядерного оружия искренны, он должен продемонстрировать эту искренность. Тем не менее если он лишь тянет время, мир в Северо-Восточной Азии, скорее всего, будет коротким, поскольку вскоре северокорейский лидер на себе испытает последствия собственной нечестности.

Напомним, ранее Южная Корея и КНДР соединили грунтовую дорогу, пересекающую демилитаризованную зону в районе города Чхорвон. На этот шаг Сеул и Пхеньян пошли впервые за последние 14 лет. Кроме того, на границе двух стран продолжается демонтаж сторожевых постов. В частности, недавно северокорейские военные взорвали десять таких постов.

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