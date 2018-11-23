Трамп провел День благодарения в кругу семьи — СМИ

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Традиционный для Соединенных Штатов праздник — День благодарения — президент США Дональд Трамп провёл в домашнем кругу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The Hill.

По сведениям источников издания, американский лидер и его родственники собрались за праздничным столом, на котором были блюда из индейки, морепродуктов, а также картофельное пюре, сладкий картофель и другие закуски.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Белом доме прошла традиционная церемония помилования двух индюшек президентом США в честь Дня благодарения. В администрации президента США рассказали, что в этом году процедуре «помилования» подлежат две индюшки по кличкам Морковка и Горошек.

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