Пятница, 23 Ноября 2018 года
09:35:46 МСК

Трамп провел День благодарения в кругу семьи — СМИ

Политика

Американский лидер и его родственники собрались за праздничным столом

Вашингтон, 23 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  Традиционный для Соединенных Штатов праздник — День благодарения — президент США Дональд Трамп провёл в домашнем кругу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The Hill.

По сведениям источников издания, американский лидер и его родственники собрались за праздничным столом, на котором были блюда из индейки, морепродуктов, а также картофельное пюре, сладкий картофель и другие закуски.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Белом доме прошла традиционная церемония помилования двух индюшек президентом США в честь Дня благодарения. В администрации президента США рассказали, что в этом году процедуре «помилования» подлежат две индюшки по кличкам Морковка и Горошек.

Читайте также: Белый дом рассказал о предпочтениях помилованных Трампом индюшек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить