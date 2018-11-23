Порошенко уличили в регулярных встречах с главным политическим оппонентом

Киев, , 08:24 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко регулярно встречается с украинским политиком Виктором Медведчуком, выяснили журналисты передачи «Схемы», опубликовавшие расследование 22 ноября на сайте «Радио Свобода».

С конца октября 2018 года журналисты зафиксировали минимум четыре подобные встречи. Они отметили, что сотрудники аппарата президента старались скрыть факты встречи, а охрана препятствовала работе журналистов.

«В этой ситуации Порошенко лучше выйти и откровенно рассказать, о чем они там говорят. Потому что он позиционирует себя как патриот, и эти контакты с Медведчуком очень диссонируют», — заявил политический обозреватель Максим Каменев.

В аппарате президента рассказали, что Порошенко встречался с Медведчуком для обсуждения ситуации с украинскими военнопленными — Медведчук представляет Украину в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске.

Напомним, Виктор Медведчук, по мнению украинских журналистов, является наиболее «пророссийским» политиком на Украине, хотя и ушёл из большой политики ещё в 2005 году. Тем не менее украинские СМИ до сих пор тиражируют факт близких отношений Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

28 июля 2018 года Медведчук вступил в партию Вадима Рабиновича «За жизнь», на основе которой сейчас формируется новая оппозиционная фракция в украинском парламенте.

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