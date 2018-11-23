Назарбаев о противниках ЕАЭС: «Я знаю их пофамильно»

Астана, , 08:20 — REGNUM Бывший президент России Борис Ельцин не поддержал идею создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил 22 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), передает телеканал «Хабар 24».

Назарбаев отметил, что вокруг Ельцина были люди, которые не видели перспектив развития интеграционных проектов.

«Мы обойдемся без них. Все это балласт. Чем быстрее сбросим, тем быстрее наш поезд пойдет вперед, — пересказал президент мнение группы лиц в Кремле. — Я знаю даже пофамильно, кто это были. Они до сих пор там ходят».

Нурсултан Назарбаев добавил, что с приходом к власти в России Владимира Путина по вопросу ЕАЭС возникло полное понимание. При этом на Западе снова стали говорить, что Россия собирает Союз.

«Я инициатор! Причем тут Россия? Моя инициатива!» — добавил глава государства.

Напомним, впервые с инициативой создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Нурсултан Назарбаев выступил в 1994 году в Московском государственном университете им. Ломоносова. Инициатива получила развитие в 2010 году после вступления в силу договоренности о создании Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс.

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