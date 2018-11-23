Глава КНР посетит Аргентину, Испанию, Панаму и Португалию в рамках G20

Пекин, , 08:11 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Испанию, Аргентину, Панаму и Португалию в рамках 13-й встречи «Группы двадцати» (G20), сообщает 23 ноября газета «Жэньминь жибао».

Саммит «Большой двадцатки» состоится с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе, и в нем примет участие лично председатель Си, анонсировал пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан 23 ноября.

По словам Лу, Си прибудет в Испанию по приглашению короля Филиппа VI, в Аргентину — президента Маурисио Макри, в Панаму — президента Хуана Карлоса Варела и в Португалию — по приглашению президента страны Марселу Ребелу ди Соза.

Напомним, что буквально 21 ноября председатель КНР Си Цзиньпин вернулся после государственного турне по Попуа — Новой Гвинее, Брунею и Филиппинам.

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