Питавшийся месяц на 3,5 тыс. депутат сообщил об издержках такой диеты

Саратов, , 08:08 — REGNUM Для здоровья человека может обернуться серьезными «издержками» питание на сумму 3,5 тыс. рублей в месяц, заявил депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что депутат завершил свой эксперимент, в ходе которого он месяц питался продуктами, приобретенными на 3,5 тыс. рублей. В результате по итогам месяца народный избранник подчеркнул, что прожить на такую сумму невозможно без потерь для здоровья. Также Бондаренко отметил, что для возврата к нормальной диете ему потребуется помощь врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент саратовского депутата Николая Бондаренко начался 24 октября. Депутат решился на это после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, которая заявила о достаточности прожиточного минимума для нормального питания.

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