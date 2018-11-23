Бывшего врио главы Хакасии прочат в главы Росприроднадзора

Москва, , 07:53 — REGNUM Уроженец Красноярского края Михаил Развожаев, который с 3 октября по 14 ноября 2018 года являлся врио главы Хакасии, может возглавить Росприроднадзор.

Его кандидатуру могут рассмотреть в правительстве уже в ближайшее время. Об этом сообщает источник РБК, близкий к правительству. Ещё один источник также подтвердил, что Развожаев является кандидатом на эту должность, однако пока ни его, ни чья-либо другая кандидатура не внесены в правительство на согласование.

Однако также рассматривается сценарий, при котором действующий врио главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов продолжит исполнять свои обязанности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии 3 октября 2018 года. До этого Развожаев являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

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Беседуя с Развожаевым перед его отправкой в Хакасию, Владимир Путин подчеркнул, что он должен выехать в регион, поработать там в течение месяца, взять под контроль ситуацию в республике, помочь провести «чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы». Глава государства отметил, что потом Развожаев вернётся в Москву, и для него «безусловно» найдётся «применение в федеральных органах».

Напомним, 9 сентября в Хакасии прошли губернаторские выборы. Единоросс Виктор Зимин (на тот момент действующий глава региона) получил 32,42% голосов и проиграл 30-летнему кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Второй тур назначили на 23 сентября, однако Зимин с выборов снялся. Аналогичным образом поступили и другие кандидаты — Андрей Филягин от «Справедливой России» (11,23% в первом туре) и Александр Мяхар от «Партии роста» (6,61%). В итоге второй тур вновь перенесли — на 11 ноября. Имя Коновалова осталось в бюллетенях единственным, жители Хакасии могли голосовать за него или против. Чтобы избраться, коммунисту необходимо было получить более 50% голосов «за». Его результат 11 ноября — 57,57%.

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15 ноября Коновалов вступил в должность главы Хакасии. А Развожаев покинул регион, хотя почти сразу же после его назначения в республике начали говорить о том, что он приехал сюда «с перспективой». Некоторые политологи предполагали, что второй тур выборов не состоится и в Хакасии будут объявлены новые выборы, в которых и примет участие Развожаев.

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Напомним, с 2015 года должность главы Росприроднадзора занимал Артём Сидоров. В июле 2018 года Дмитрий Медведев освободил Сидорова от этой должности «по его просьбе».

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Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования был назначен Амирхан Амирханов. До этого, с 2010 года, Амирханов являлся заместителем главы Росприроднадзора.