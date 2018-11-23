Хиллари Клинтон заявила об опасности миграции для Евросоюза

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон советует Европейскому союзу (ЕС) прекратить радушную по отношению к беженцам миграционную политику. Своими мыслями она поделилась с британской газетой The Guardian.

Клинтон отметила заслуги канцлера Германии Ангелы Меркель в деле предоставления убежища, но считает необходимым прекратить прежний курс миграционной политики.

«Я восхищаюсь очень благородным и сострадательным подходом, в первую очередь таких лидеров, как Ангела Меркель», — сказала бывший госсекретарь. Но Европа выполнила свою работу и должна четко заявить, что больше не может предоставлять убежище и помощь. В противном случае последствия этой политики вызовут мятеж в европейском содружестве.

«Я думаю, Европе нужно справиться с миграцией, поскольку она взрывоопасна», — сказала американский политик. Она пояснила, что мигранты используются как политический инструмент, демонстрирующий недовольство избирателей правительством. В частности, так было при избрании Дональда Трампа президентом США или при решении о выходе Великобритании из ЕС.

Напомним, миграционный вопрос вновь разгорелся в ЕС с началом лета, когда в Италии к власти пришло правительство во главе с Джузеппе Конте. Италия отказалась принимать суда с беженцами в своих портах, что привело к ожесточенным дебатам между сторонниками политики открытых дверей (Германия, Франция) и противниками миграции (страны Вышеградской группы, Австрия, Италия).