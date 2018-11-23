Париж, , 08:28 — REGNUM В Елисейском дворце заявили, что глава Франции Эммануэль Макрон объявит новый курс по «экологическому переходу», который, как ожидается, будет более «приемлемым и демократическим» в ответ на выраженное недовольство активистов «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

Перед членами национального совета по экологическому переходу, состоящим из избранных представителей, профсоюзов, неправительственных организаций (НПО) и ассоциаций, глава государства представит свой план.

Сообщается, что президент должен представить новые дополнительные меры и начать переговоры касательно налогов на топливо.

«Экологический переход будет осуществлен вместе с гражданами. Будут деньги, дебаты и метод», — заявили в Елисейском дворце.

Собрание членов национального совета по экологическому переходу состоится во вторник, 27 ноября 2018 года. Консультация пройдет через пару дней после демонстрации, запланированной на субботу, 24 ноября, в Париже активистами «желтые жилеты».

Экологический переход во Франции — комплекс мер, направленных на переход на новую энергетическую модель. Вместо использования природных ресурсов, таких как почва, лес, уголь, нефть, предлагается перейти на возобновляемые источники энергии. С 2013 года во Франции разрабатываются меры по следующим направлениям: низкоуглеродная экономика, ресурсоэффективная промышленность, сокращение экологического, социального и территориального неравенства, финансирование экологических проектов, поощрение научных исследований.

Подробности: «Желтые жилеты» призывают всех собраться 24 ноября в Париже