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Верховная рада приняла бюджет Украины на 2019 год

Политика

В 2019 году Украина «проест» 2,3% ВВП

Киев, 23 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  Парламент Украины проголосовал за бюджет страны на 2019 год, сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В зале стоит стойкий запах алкоголя, народные депутаты спят, а те, кто не спят, те мало что понимают», — поделился впечатлениями парламентарий.

Всего за проект бюджета проголосовало 240 депутатов.

В 2019 году инфляцию на Украине прогнозируют на уровне 7,4%, рост экономики ожидается на уровне 3%, а дефицит бюджета в размере 2,3% ВВП.

Отметим, Верховная рада утвердила норму о беспошлинном ввозе посылок на сумму, не превышающую €100.

Напомним, с января по июль 2019 года на Украину можно будет ввезти из-за рубежа посылку не дороже €150, а с июля 2019 года — не дороже €100. Более дорогие посылки будут облагать налогом на добавленную стоимость. Таким способом Верховная рада рассчитывает пополнить казну примерно на $11 млн.

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