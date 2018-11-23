Путин проведёт заседание президиума Госсовета в Ялте

Москва, , 07:29 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, президент РФ Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Госсовета. Заседание состоится в Ялте, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что заседание будет проходить в новом формате — глава государства проведет неформальный диалог с главами регионов России.

Планируется, что в ходе встречи будут выработаны предложения по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

В частности, участники заседания президиума Госсовета рассмотрят конкретные задачи майского указа президента РФ от 7 мая 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России.

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