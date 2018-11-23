Украинский посол в ФРГ объяснил, почему нельзя закрыть сайт «Миротворец»

Берлин, , 07:29 — REGNUM Украинские власти не несут ответственности за мнение частных граждан страны, курирующих сайт «Миротворец». Таким образом прокомментировал требование МИД Германии закрыть указанный ресурс посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В своей статье для газеты Die Welt украинский дипломат подчеркнул, что в данной ситуации дело касается свободы слова, которую якобы не имеют возможности нарушить в Киеве. Также Мельник подчеркнул, что включение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в список «врагов Украины» связано с его словами о неизбежности признания Крыма российским регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в МИД Германии заявили, что украинский сайт «Миротворец», который внес в свою базу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, должен быть закрыт. Пресс-секретарь МИД Германии напомнил, что руководство Украины просили удалить скандальный сайт.

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