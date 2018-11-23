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Браудер призвал Канаду помочь исключить РФ из Интерпола

Политика

Москва якобы систематически нарушает прaвила организации, считает Браудер

Лондон, 23 ноября 2018, 07:27 — REGNUM  Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер призвал политиков Канады добиться временного исключения России из Интерпола, передает телеканал CBC.

«Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола», — заявил Браудер.

По его словам, Москва якобы систематически нарушает прaвила Международной организации уголовной полиции.

Напомним, в конце 2017 года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

В ноябре 2018 года в России против Браудера возбудили новое уголовное дело, обвинив его в создании преступного сообщества в 1997 году, которое продолжает действовать до сих пор.

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