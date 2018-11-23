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Куба и Испания договорились о регулярных политических консультациях

Политика

Мадрид хочет перехватить инициативу у Брюсселя в отношениях с Кубой

Гавана, 23 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  Куба и Испания договорились о регулярных политических консультациях между министерствами иностранных дел двух государств, пишет испанская газета El País.

Соглашение было достигнуто в ходе визита главы правительства Испании Педро Санчеса в Гавану 22 ноября. Как отмечают дипломатические источники, консультации в первую очередь будут включать «откровенный диалог по правам человека».

«Нелогично, что Евросоюз имеет канал политического диалога с Кубой, а не Испания», — подчеркнули дипломаты. Вступившее в силу год назад соглашение о сотрудничестве между Брюсселем и Гаваной предусматривает регулярное проведение политических консультаций по вопросам прав человека, целей устойчивого развития или односторонних принудительных мер со стороны США против Кубы.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель встретил Педро Санчеса с распростертыми объятиями. Средства массовой информации особо подчеркивают, что это первый визит главы правительства Испании на Кубу с 1986 года, а также первый визит европейского лидера с момента прихода Диаса-Канеля к власти.

Педро Санчес намерен обеспечить стабильность двусторонних отношений между Мадридом и Гаваной, однако сталкивается с сопротивлением оппозиции в Испании. Народная партия и «Граждане» критикуют, что Санчес сосредоточился на борьбе с диктатором Франсиско Франко, а сам в это время отправляется к «живому диктатору» Диасу-Канелю.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с Санчесом на Кубу в составе испанской делегации прибыли министр иностранных дел Жозеп Боррель, министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, а также представители различных сфер бизнеса.

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Политическая жизнь Испании
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