В рамках Года молодежи в Казахстане создан проект дорожной карты

Астана, , 07:20 — REGNUM В Казахстане разработан проект дорожной карты по реализации государственной молодежной политики, заявил 22 ноября министр общественного развития Дархан Калетаев на заседании Совета по молодежной политике при президенте, сообщили в пресс-службе министерства.

Проект дорожной карты по молодежной политике составлен в рамках инициативы президента Казахстана объявления 2019 года Годом молодежи. Проект плана соответствует концепции государственной молодежной политики до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил объявить 2019 год Годом молодежи. Планируется, что в рамках данной инициативы будут формироваться условия для реализации и развития потенциала молодежи.

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