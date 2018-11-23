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Кедми: готова ли Россия к тому, что против нее введут настоящие санкции?

Политика

«Пусть никто не говорит: «нет, Европа на это не пойдет». Пойдет! Эти проститутки всегда ложились под того, кто их давил»

Кедми: готова ли Россия к тому, что против нее введут настоящие санкции?
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 23 ноября 2018, 05:31 — REGNUM  Европа по указке США может начать экономическую войну против России, а Россия до сих пор не предпринимает адекватных мер против этого, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёва» на телеканале «Россия-1».

"Санкции, которые против вас ввели — они были бутафорские. А если они будут серьезные, направленные на то, чтобы сломать вашу экономику? Как вы будете реагировать? Запретят Европе торговать с Россией… Пусть никто не говорит: «нет, Европа на это не пойдет». Пойдет! Эти проститутки всегда ложились под того, кто их давил», — заявил Кедми, отметив, что Россия в таком случае окажется с двумя газопроводами, а газ Европа покупать не будет, даже себе в ущерб получая дорогой газ, который ей будут поставлять американцы.

По словам Кедми, США готовы развязать против России полноценную экономическую войну, а их сателлиты её с радостью поддержат, вплоть до запрета продавать гражданские самолеты и запчасти к ним, а Россия к этому совершенно не готова.

«Вы тоже будете на это отвечать жалобами в ВТО, или «красная линия», на войне как на войне? Угроза государству может быть не только военная!» — закончил мысль израильский эксперт, добавив, что ответ на военные действия должен быть адекватным, на что Россия пока совершенно не способна.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: США пытаются нейтрализовать способность России к ядерному ответу

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Торговые войны США
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