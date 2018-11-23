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Помпео: Караван мигрантов — не пустим!

Политика

Пусть лучше работают в Мексике

Помпео: Караван мигрантов — не пустим!
Mark Taylor
Майк Помпео

Вашингтон, 23 ноября 2018, 04:57 — REGNUM  США не допустят проникновения на территорию страны каравана мигрантов, который в настоящее время находится в Мексике, сообщил госсекретарь американского госдепа Майк Помпео в официальном заявлении.

Также Помпео предупредил мигрантов о грозящей им опасности нарушения прав человека со стороны тех, кто собирается взять их на работу. При этом госсекретарь подчеркнул, что собирается работать с мексиканским правительством по теме развития юга Мексики, что позволит создать дополнительные рабочие места в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября американский военный контингент, размещенный на границе с Мексикой, получил разрешение применять силу при случае незаконного пересечения границы. Отмечается, что помимо обыска и контроля толпы, военнослужащим теперь разрешено открывать огонь на поражение.

Читайте ранее в этом сюжете: Американскому контингенту разрешили применять силу на границе с Мексикой

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