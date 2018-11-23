Депутат, питавшийся на 3,5 тыс. рублей, завершил свой эксперимент

Саратов, , 04:23 — REGNUM Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) завершил свой эксперимент, в ходе которого он месяц питался продуктами на сумму 3,5 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».

По итогам своего эксперимента, депутат заявил, что прожить на такую сумму в месяц невозможно «без потерь для здоровья». Он добавил, что ему потребуется помощь врачей, чтобы вернуться в нормальному режиму питания.

Как сообщало ИА REGNUM, саратовский депутат Николай Бондаренко с 24 октября начал эксперимент, в ходе которого он собирался питаться на 3,5 тысячи рублей в течение месяца. Он решился на такой эксперимент в ходе спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, заявившей о достаточности прожиточного минимума для нормального питания.

За две недели эксперимента депутат похудел на шесть килограмм. В дальнейшем Бондаренко намерен обратиться в Госдуму с инициативой увеличить размер потребительской корзины.

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