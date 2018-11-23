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Премьер-министр Испании не смог договориться с Мэй по Гибралтару

Политика

Переговоры к прогрессу не привели

Мадрид, 23 ноября 2018, 04:16 — REGNUM  По итогам переговоров между премьер-министрами Испании и Великобритании по поводу выхода Соединенного Королевства из состава ЕС стороны не пришли к единому соглашению, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес на своей странице в Twitter.

«Наши позиции сильно различаются. Мое правительство намерено всегда защищать интересы Испании. Если позиция (Великобритании — прим. ИА REGNUM ) не изменится — мы наложим вето на Brexit», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении голосовать против Brexit, если не будет согласована позиция по Гибралтару.

Напомним, Британская империя владела Гибралтаром с 1713 года, однако в настоящее время Гибралтар является спорной территорией. На нее претендуют Великобритания и Испания.

Читайте ранее в этом сюжете: Санчес: Испания выступит против сделки по Brexit из-за Гибралтара

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