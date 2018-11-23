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На Украине уволили губернатора Луганской области

Политика

Гарбуз сам написал заявление

Киев, 23 ноября 2018, 03:54 — REGNUM  Указ об увольнении главы Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза подписал 22 ноября украинский президент Петр Порошенко, сообщили в его пресс-службе.

Уточняется, что Гарбуз уволен «согласно поданному им заявлению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале месяца на Украине не состоялась отставка Юрия Луценко с поста главы СБУ. По оценкам украинских экспертов, со стороны Луценко это был пиар-ход.

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