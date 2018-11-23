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Президент Эквадора собрался сменить посла в Лондоне

Политика

Имя нового посла пока неизвестно

Кито, 23 ноября 2018, 03:47 — REGNUM  Президент Эквадора Ленин Морено собирается сменить посла в Великобритании, где в здании посольства проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сообщает EFE.

Издание сообщает, что указ о прекращении полномочий действующего посла Эквадора Карлоса Абада, занимавшего свой пост с 2015 года, был подписан 21 ноября.

Подчеркивается, что причины снятия посла с должности и имя нового главы диппредставительства не называются. Отмечается, что Карлос Абад последнее время вел переговоры с британскими властями насчет ситуации вокруг Ассанжа, но успехов достичь не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября власти США предъявили обвинения укрывающемуся в посольстве Эквадора в Лондоне основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Как сообщила газета The Washington Post, власти Соединенных Штатов считают, что официальные обвинения могут ускорить процесс экстрадиции Ассанжа в США.

Читайте ранее в этом сюжете: США предъявили обвинения основателю WikiLeaks Ассанжу

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