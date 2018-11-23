Финляндия предложила озеленить Африку

Хельсинки, , 03:15 — REGNUM Финляндия предлагает европейским властям вложиться в проект по посадке лесов в рамках программы помощи Африке, сообщает Yle.

Сообщается, что Финляндия провела консультации с Еврокомиссией и странами — членами ЕС насчет новых проектов в бюджете Евросоюза и предложила создать лесной фонд, который будет предоставлять кредиты для проектов по посадке лесов в Африке.

Отмечается, что площадь лесов в Африке регулярно сокращается из-за роста спроса на древесину. Финляндия собирается сделать проекты по посадке лесов частью своей политики в отношении развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что Финляндия готова инвестировать около 114 млн евро в экологические и энергетические проекты в странах Африки в ближайшие четыре года. Предполагается, что программа посадки лесов должна помочь в борьбе с изменениями климата.