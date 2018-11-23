Не покидает ощущение, что Андрей Ищенко фальшив: политолог

Владивосток, , 03:09 — REGNUM Ситуацию вокруг сбора подписей для прохождения муниципального фильтра кандидатом в губернаторы Приморского края Андреем Ищенко прокомментировала политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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«Я давно говорила о том, что создается ощущение, что Андрей Ищенко не хочет регистрироваться и выдвигаться. Он хочет делать вокруг этого некий медийный проект, а регистрироваться на самом деле не желает. Потому что он прекрасно понимает, что на прошлых выборах голосование шло фактически против Андрея Тарасенко, то есть было протестным, что и позволило ситуации так развернуться. Но при нынешних раскладах Андрей Ищенко не может получить такой же результат,» — рассказала Анна Федорва в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Видимо, перед ним стоит задача сыграть в двойную игру. С одной стороны, всячески демонстрировать, что он стремится зарегистрироваться, но проклятая власть его не пускает. А с другой стороны, тихонько совершить какое-то количество шибок, чтобы его не зарегистрировали. Я рассматриваю эти действия как не очень чистую игру со стороны самого Андрея Ищенко, ведь все эти якобы «внезапные» трудности на самом деле очень легко проверяются. Человек либо не захотел, либо у него совсем беда с юристами. И ни одно, ни другое не говорит в его пользу», — подчеркнула эксперт.

«В общем, всё время не покидает ощущение, что в действиях Андрея Ищенко есть какое-то двойное дно, что он фальшив. И в истории с тем, как выдвигался, а потом не выдвигался от коммунистов, утверждая при этом, что он никогда не бросит свою партию, как моментально бросил свою голодовку. Он какой-то пластмассовый, не настоящий», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ищенко не прошёл этап муниципального фильтра. Он не смог собрать необходимого количества достоверных подписей муниципальных депутатов и глав в свою поддержку. Из 147 представленных им в избирательную комиссию подписей 11 забракованы.

Избирательная комиссия Приморского края уже зарегистрировала на выборах губернатора депутата думы Владивостока, кандидата от партии «За женщин России» Розу Чемерис, кандидата от партии «Патриоты России» Игоря Степаненко, самовыдвиженца, врио главы региона Олега Кожемяко, кандидата от ЛДПР Андрей Андрейченко и от «Партии роста» Алексея Тимченко.