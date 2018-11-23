Полиция разыскивает свидетелей Петрова и Боширова

Лондон, , 02:46 — REGNUM Британская полиция опубликовала новые видеокадры, на которых запечатлены Александр Петров и Руслан Боширов, подозревамые в причастности к так называемому делу Скрипаля, сообщает пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно двух мужчин, похожих на Петрова и Боширова, которые идут по мосту. Один из них достает телефон и фотографирует вид с моста. Полиция публикует эти кадры, чтобы разыскать людей, которые могли видеть в Солсбери Петрова и Боширова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Государственный институт русского языка рассказал о самом популярном слове в 2018 году в России. По словам проректора института этим словом оказалось слово «шпиль», ставшее популярным благодаря интервью Александра Петрова и Руслана Боширова телеканалу RT.