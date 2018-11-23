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У границ РФ было замечено десять летательных аппаратов

Политика

Нарушения границ государства не допущено

Москва, 23 ноября 2018, 02:43 — REGNUM  Десять иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

Российские истребители за этот период четыре раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов — разведчиков. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ были замечены 16 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители поднимались на перехват три раза.

Читайте ранее в этом сюжете: У российских границ «засветились» 16 самолетов-шпионов

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Военно-воздушные силы
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