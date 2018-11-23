У границ РФ было замечено десять летательных аппаратов

Москва, 23 ноября 2018, 02:43 — REGNUM Десять иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.
Российские истребители за этот период четыре раза поднимались в воздух на перехват иностранных самолетов — разведчиков. Нарушения воздушного пространства РФ не допущено.
Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ были замечены 16 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители поднимались на перехват три раза.
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