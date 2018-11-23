Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

Париж, , 02:26 — REGNUM Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.

Комментируя расследование исчезновения в Стамбуле (Турция) оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, в заказе на убийство которого подозревают власти Саудовской Аравии, французский МИД заявил:

«Убийство Хашогги — это преступление крайней тяжести, которое к тому же идет вразрез со свободой печати и ключевыми фундаментальными правами».

В связи с этим 18 человек, которых расследующие «дело Хашогги» турецкие спецслужбы подозревают в причастности к убийству журналиста, не смогут законно пересечь границу Франции.

Напомним, запрет на въезд 18 саудитам введен властями Германии. Официальное заявление сделал 19 ноября немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. Берлин также прекратил импорт оружия в Эр-Рияд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября власти Дании также прекратили импортировать оружие в Саудовскую Аравию. По словам датского министра иностранных дел Андерса Самуэльсена, это связано с «делом Хашогги» и ситуацией в Йемене.

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