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Лавров встретился в Риме с главой итальянского правительства

Политика

Встреча была запланирована в рамках двухдневного визита Лаврова в Италию

Лавров встретился в Риме с главой итальянского правительства
Иллюстрация: Kremlin.ru
Джузеппе Конте

Рим, 23 ноября 2018, 02:06 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в правительственном дворце Киджи.

Встреча состоялась в рамках двухдневного визита Лаврова в Италию. Российский министр иностранных дел 23 ноября также встретиться с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези, а также выступит на конференции «Средиземноморские диалоги».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Италию активнее включаться в работу по мирному урегулированию в Сирии, а также к восстановлению страны после войны. По его словам, при восстановлении мирной жизни в Сирии появляются условия для возвращению беженцев домой.

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Российско-итальянские отношения
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