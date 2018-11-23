В Азербайджане раскрыли группу, финансирующую террористов в Сирии

Баку, , 00:29 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала граждан Азербайджана, которых обвинили в осуществлении доставки финансовых средств террористам в Сирии.

«СГБ выявило тайное финансирование лиц, вовлеченных в вооруженные конфликты за пределами Азербайджана в рядах известных как религиозные экстремистские группировки, признанные ООН террористическими», — говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

Уточняется, что граждане Азербайджана Ильгар Агаев, Сахиль Ибрагимов, Намиг Мамедов обеспечивали доставку различными путями финансирования, полученного из ячеек террористических группировок в других странах, а также от родных и близких лиц, участвующих в вооруженных конфликтах для обеспечения их террористической деятельности.

«В целом, вышеуказанные лица разными путями обеспечили доставку членам группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии более $500 тыс.», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 214−1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступной организации), 283−1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана) УК Азербайджана. СГБ отмечает, что в указанные лица арестованы.