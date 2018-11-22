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МИД Венгрии: Двойное гражданство на Украине – не преступление

Политика

В Венгрии такой проблемы нет

Будапешт, 22 ноября 2018, 23:57 — REGNUM  Двойное гражданство на Украине — это не преступление, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 22 ноября УНИАН.

По его словам, в украинских законах нигде не написано, что нельзя иметь паспорт Венгрии или другой страны. При этом Сийярто подчеркнул, что скандал из-за выдачи на Закарпатье паспортов венгерским чиновником выглядит странным действием со стороны киевской хунты, поскольку в Венгрии разрешено двойное гражданство, и получить его могут любые граждане вне зависимости от того, являются ли они чиновниками или нет.

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Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что в сети появилось видео, на котором венгерский дипломат раздает паспорта Венгрии жителям Украины на Закарпатье.

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Внешняя политика Венгрии
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